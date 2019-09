Meinte politiet målte feil bil - må betale bot

Nyheiter

Ein mann er bøtelagt 12.000 kroner og mistar førarkortet i tre månader etter han køyrde i 76 km/t i ei 50-sone.

Køyringa skjedde tidleg i juni i år. Mannen i 30-åra, som er busett i Ørsta, køyrde gjennom Kyrkjegata då politiet hadde fartskontroll ved E39 på Sætre.

I Søre Sunnmøre tingrett forklarte mannen at låg i kø og vart forbikøyrt. Politibetjenten som utførte lasermålinga sa at den tiltalte ikkje køyrde i kø, og at han reagerte på farta til bilen. Grunna bevisføringa har retten utelukka at mannen vart forbikøyrt då målinga skjedde.

Den tiltalte godtok ikkje eit førelegg på 10.500 kroner. Han er no dømd til å betale ei bot på 12.000 kroner. Han mister førarkortet i tre månader og må betale 1.000 kroner i sakskostnader.