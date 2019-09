Då Edith og Alf P. Sætre byrja å bli gamle, opna dei huset for sju barnebarn

Eg hadde ein svært god barndom, med unntak av at eg mista pappa

Fem av barnebarna hadde blitt farlause etter eit forlis i Skagerak, og dei og mora fekk flytte inn hos Edith og Alf på Vartdal straks etter tragedien. Nokre år etterpå vart to andre barnebarn skilsmissebarn, og sidan mora arbeidde kvelds- og nattskift, vart også desse ein del av den store ungeflokken hos besteforeldra.

Åse-Elin Volle (51) var ei av dei sju som vaks opp hos besteforeldra på Vartdal, og ho seier:

- Hjartevarmen dei viste gav meg ein fantastisk – ja, magisk – barndom.

Ho og ektemannen Harald Dørum har tatt over besteforeldrehuset på Vartdal, som var barndomsheimen til Åse-Elin frå ho var eitt og eit halvt til ho var atten år. På inngangsdøra heng eit skilt med påskrifta «Kom rætt inn. Vi ælske besøk» - inspirert av Edith og Alf P.

Tragedie

Foreldra til Åse-Elin, Eva og Aasmund Volle, etablerte seg i Barstadvik på 1960-talet. Der bygde dei hus og fekk fem barn på seks år. Åse-Elin var yngst, fødd 23. mai 1968. Aasmund var skipper om bord på fraktebåten MS Margit, som den 12. september 1969 kom ut for eit frykteleg uver i Skagerak.

– Lasten forskyvde seg, båten gjekk rundt og forliste. Pappa, som var 38 år gammal drukna saman med tre av dei fire andre på båten. Ein mann frå Hjørungavåg klarte å klamre seg fast i noko treverk, og flaut rundt i tolv timar før han vart berga, fortel Åse-Elin.

«Ta med deg ungane»

Bodet om katastrofen nådde den heimeverande tretti år gamle fembarnsmora Eva.

– Bestefar Alf P. sa same dag til dottera si: «No tek du med deg ungane og kjem og bur hos oss». Om vi flytta hit til Vartdal same dag eller dagen etterpå veit eg ikkje. Det gjekk i alle fall svært raskt.

Storfamilie

Og der vart dei raskt til ein storfamilie, med besteforeldra, mamma Eva og søskenflokken Evy Beate, Alice, Andreas, Britt og Åse-Elin.

– Det var sjølvsagt mamma som hadde hovudomsorga for oss og tok seg av oss på aller beste måte, og vi mangla heller aldri noko, verken kjærleik og det vi trengte elles. Og vi var utruleg heldige som fekk bu hos bestemor og bestefar, den tryggaste hamna vi kunne vere i.

Åra gjekk, og då Åse-Elin var rundt ti år gammal, flytta også søskenbarna Birgit og Evelyn inn og vart del av storfamilien.

– Det skjedde etter at mor deira, tante Åshild, vart skild. Ho jobba kvelds- og nattskift ute i Ålesund, og det mest praktiske vart då at Birgit og Evelyn flytta hit. Og Åshild budde her også når ho ikkje var på jobb.

– Det vart ikkje einsamt, skjønar eg?

– Nei! Og det var fantastisk! Oppveksten og barndommen vart vedunderleg. Eg hadde ein svært god barndom, med unntak av at eg mista pappa. Og eg huskar med glede julekveldane, då vi sat sju barn og fire vaksne ved langbordet. Men så var det den forbaska oppvasken! Eg måte vente i ein time før gåveutdelinga, men det føltest som ein månad… men så kom omsider julenissen/bestefar, og moroa kunne byrje.

Mild og god

– Korleis minnest du besteforeldra dine?

– Svært generøse og kjekke folk. Bestefar hadde vore skipper, og var ein bestemt kar som kunne seie frå til oss ungane, men straks han hadde gjort det, var han ferdig med den saka. Mormor var utruleg mild. Eg kan ikkje huske at ho var sint eller sur på meg ein einaste gong.

– Kor mild ho var, kan illustrerast med ein episode frå då eg var 25 år. Ho hadde influensa, men dreiv og styrte og jobba med eitt eller anna. Eg sa til henne at ho måtte gå og leggje seg, men då var svaret bestemt: «Nei! Eg har arbeid å gjere!» Og eg byrja å gråte! Berre fordi ho hadde svart i ein litt bestemt tone for ein gongs skuld…

Svarte-jesusane

– Var ho religiøs?

– Ho var ein kristen ja, men på ein tolerant og mild måte. Med henne som førebilete skjemmer eg meg ikkje for å seie at eg har halde på barnetrua. Ja – bestemor var mildt religiøs, engelen i huset. Men vi har jo flust av døme på «svarte-jesusane», som eg kallar dei. Kalde, religiøse som dømmer andre, predikantar som kan vere hyklarar og rundbrennarar, og så vidare…

Ung mor

Då Åse-Elin var atten år, flytte ho til eit hus i Vartdal sentrum, vart sambuar med Arne Solvang, og fekk dottera Marina. Etter at forholdet vart oppløyst, flytta Åse-Elin og dottera til Trøndelag i 1991.

– Eg skulle studere på servitørlinja, men mistrivdest fælt saman med medelevar på berre seksten år. Og hadde grusom heimlengsel, så eg køyrde ned til Sunnmøre omtrent kvar veke. Reine skytteltrafikken. Vi budde i Trondheim og på Klæbu, eg jobba i posten, var dagmamma og jobba på hotell. Så etablerte eg meg i eit nytt forhold, fekk sønene Kristoffer og Evan. Og var sikker på at det var Trøndelag som var framtida.

Trur på lagnaden

Men slik skulle det ikkje gå. Forholdet vart oppløyst, og seinare etablerte ho seg med Harald Dørum i eit hus på Klæbu. Då yngstesonen Evan sa han ikkje likte å gå på ein diger skule der, byrja Åse-Elin å leike med tanken på å flytte tilbake til Vartdal. – I 2014 flytta vi hit. Først lurte eg på om vi skulle late som vi berre var på besøk, men så kom besteveninna mi Aashild og ynskte meg velkomen. Då visste eg at her skulle vi bli. Og alle tre barna bur i nærområdet også. Det er jo som å ha vunne i lotto!

Ho og Harald har pussa opp huset i gammal stil, og innreia med retro-møblement frå 1940 til 1960-talet.

– Korleis er det å bu i dette huset med alle minna – om storfamilien og besteforeldra?

– Å herregud! Nei, no må eg ta ein pause, seier Åse-Elin, og må tørke bort nokre tårer.

– Det kjennest så rett. Brikkene har omsider falle på plass. Og eg trur liva våre er bestemte på førehand. Det var meininga at eg skulle kome tilbake…