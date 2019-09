Det verkar håplaust, men dei gir seg ikkje

Nyheiter

Det er den nasjonale gapahukdagen, og ein dag som skapt for å vere ute i naturen. Men gruppa som har samla seg ved gapahuken i Skåla er her ikkje for å nyte den fine utsikta.

Dei gjer seg klare for å leite etter ei død kvinne.

– Gå så nært kvarandre at de kan finne ein ting som er så liten som ein sko, er beskjeden frå Øystein Øye Bjørdal til dei ti andre frå Ørsta Røde Kors Hjelpekorps.

I haust har han hatt ansvaret for hjelpekorpset sitt bidrag i det som har blitt største leiteaksjonen nokon gong i vårt distrikt. Det er politiet som styret etterforskinga. Røde Kors hjelper til når det trengst.

– Vi samarbeider med politiet, og det er dei som har bede oss leite i dag, fortel Øystein Øye Bjørdal.

– Men de skal inn i eit område som må vere ganske gjennomtråla frå før. Det verkar litt håplaust?

– Det vil eg ikkje spekulere i. Du må ha trua, eller så er ikkje noko poeng. Men det hadde vore godt å finne henne, ikkje minst for dei pårørande, slik at vi får ei avslutning.

Sakna

Også 21. november i fjor var ein fin dag for fjelltur: nattefrosten hadde sett inn, men det var framleis varme i solstrålane på dagtid. Mellom dei som let seg friste til ein tur i Ørsta-fjella denne dagen var Maja Herner.

Den polske kvinna var ny i Ørsta. Ho kom hit for å arbeide for ein vaskebyrå. Men før første kveldvakt skulle ho på ein liten fjelltur, fortalde ho til vennane sine.

Ho parkerte der alle andre brukar å parkere når dei skal gå tur oppover i Skåla, truleg rundt klokka 14.30. Det er mørknar tidleg på denne tida av året og då ho ikkje kom tilbake vart vennane urolege. Ved 1830-tida kom saknameldinga. Politiet trykte på alarmknappen. Det var full mobilisering, også frå Ørsta Røde Kors Hjelpekorps si side.

Helikopter, hundar og store leitestyrkar var i sving. Skåla er eit avgrensa område. Det er ikkje så mange mulegheiter for å rote seg vekk. Det var gode odds.

– Vi gikk opp og ned og att og fram, og hadde skikkeleg trua på at vi skulle finne henne, fortel Kine Sætre.

Ho var med den første kvelden og natta. Ho er med enno.

– Eg var med å leite tre-fire dagar i fjor, og litt inn i mellom, seier Kine Sætre.

Alle bidreg

Den frivillege innsatsen har vore enorm. Alle bidreg på sin måte.

– Arbeidsgjevaren min på Rokken i Volda er grei og eg får fri for å vere med på leiteaksjonar dersom det passar. Så dei støttar Røde Kors dei også.

– Kvifor vart du med i Røde Kors?

– Det er som ein hobby. Det er både spennande og sosialt. Vi er ein god gjeng, og vi har lyst å finne henne.

Både vinter, vår, og ein sommar med, har gått. Maja er framleis sakna. Politiet har lagt ned eit stort arbeid i si etterforsking, og deira konklusjon står fast: Maja har vore i fjellet, og ligg truleg i fjellet.

Men kvifor blir ho ikkje funne? Kvar ligg ho? Kva har skjedd? Det har ikkje mangla på teoriar og spekulasjonar.

– Eg tenkjer på familien som ikkje får svar. Også bygda er prega. Det er mange rykter og nokre er redde, seier Jorunn Hovde Vollsund, ein av veteranane i Ørsta Røde Kors Hjelpekorps.

Kva er Maja?

Dei 11 Røde Kors- folka har køyrt bil opp til gapahuken i Skåla, derifrå går dei stien opp mot Saudehornet og Vallahornet.

Gjekk Maja også her? Og kvar er ho no? Slik tenkjer alle som har gått i Skåla det siste året. Mysteriet aukar i styrke ettersom tida går, og område etter område er finkjemma. I haust har det vore nye rundar med helikopter, dronar og Røde-Kors folk.

– Det har blitt mykje leiting og grunding utan resultat. Men vi må halde motet oppe og halde fram. Dette er noko vi gjer for dei pårørande, seier Øystein Bjørdal

Han deler mannskapet oppi to lag. Oppdraget er å leite under Vallahornet.

– Det har vore ein god del folk i området før, men vi manglar nokre gps-spor, og vi vil tette alle hol. Følg med på gps-en. Lurer de på kvar de er i forhold til teigane så sjekk, er beskjeden frå Øystein Bjørdal til mannskapet. Og han legg til lita formaning.

–Det er er ein del laus stein. Det må de hugse.

Teig etter teig

I tillegg til auger og spreke bein er gps-ane viktige hjelpemiddel i ein leiteaksjon. Leiteruta vert registrert elektronisk, og lagt inn i eit kart. Område etter område, eller teig som dei kallar det, er gjennomsøkt, og dekt med gps-spor. Dagens oppdrag er å rekne som ein dobbeltsjekk.

– Kva motiverer deg til å bruke ein fineversdag på dette?

– I dag handlar det om å hjelpe til med å finne ho som er sakna, svarer Anders Steinnes. Enkelt og greitt.

Og eg tenkjer på at eg ikkje vil hamne same situasjon sjølv, der ein som er nær er sakna, og ingen vil leite. Det kan vere min og din tur neste gong.

– Men dette området må vere gjennomleitt før?

– Eg tenkjer ikkje slik. Vi er her for å finne henne. Så lenge det er snev av uvisse gjer ein eit nytt forsøk.

Anders Steinnes melde seg inn i Ørsta Røde Kors Hjelpekorps i 15-16 års alderen. I småbarnsperioden tok han pause, men no er han tilbake. Og han har fått med seg kona Marit.

– Eg er sjukepleiar, og vart med litt for å bli flinkare i førstehjelp, og halde med oppdatert på førstehjelp. Røde Kors er flinkast på det, seier Marit Steinnes.

– Kva tenkjer du om denne situasjonen de er i no, det at ei kvinne har vore sakna her i ti månader?

– Det pregar bygda er mykje snakk om det, og folk tenkjer på henne når dei går i fjellet. Eg kjenner på at det er ei uløyst gåte. Bygda treng svar, og ikkje minst dei pårørande treng svar.

Funn!

Det var ikkje noke svar denne dagen heller. Men det var gjort eit «funn», det vil seie funn av ein gjenstand som ikkje høyrer naturleg heime i terrenget. Og slike funn skal samvitsfullt registrerast i ein leietaksjon.

– Det er nok helst eit spor etter nyttårsfeiring, seier ei i leitegjengen humorisisk.

Det viser seg å vere ei grøn vinflaske, som vert putta i sekken til Anders Steinnes. Også han gjer sitt for å halde moralen oppe.

– Der ser du. Vi driv miljøvern også!