Unngår bot på 100.000 kroner

Det var i mai at Arbeidstilsynet hadde eit umeldt tilsyn med Ørsta kommune sine tekniske tenester i Heggjadalen.

Der såg inspektøren fire tilsette i ferd med å skifte ein vasskum i ei grøft. Arbeidstilsynet dokumenterer med bilete at tre av dei tilsette var nede i grøfta samstundes.

Arbeidet vart pålagt stogga. For inspektøren meinte å kunne sjå at grøfta var 2,5 til tre meter djup, og at grøfta var grave med tilnærma loddrette sider. Og dei var i retning køyrefelta i vegen som var opne.

Då varsla Arbeidstilsynet i Midt Noreg eit såkalla lovbrotsgebyr på 100.000 kroner. Dette vart grunngjeve med at tre arbeidarar var i grøfta, og der veggene i grøfta ikkje var grave ut med forsvarleg helling. Det var overhengande fare for arbeidstakarane i grøfta.

Kommunen nekta i svaret på at grøfta var så djup som 2,5 til 3 meter. Og at det heller ikkje var tre arbeidstakarar i grøfta på same tid. Kommunen meinte at grøfta neppe var djupare enn to meter.

Arbeidstilsynet erkjenner at det ikkje kan sannsynleggjerast med klar grav av sannsynsovervekt at grøfta var djupare enn to meter. Dermed fell Arbeidstilsynet frå kravet om gebyr på 100.000 kroner.