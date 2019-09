Nei vart til ja på Bondalseidet

Nyheiter

Tomta ligg i nærleiken av nedste heisstasjon og langrennsløypene, i eit område i kommunedelplanen der det er krav om utarbeiding av reguleringsplan. Det har vore gitt dispensasjon til likande tiltak før, men denne gongen burde kommunen seie nei, tilrådde kommuneadministrasjonen

– Ein dispensasjon, saman med det tidlegare dispensasjonsvedtaket, kan såleis medføre fare for at det etter kvart vil verte opna for fleire dispensasjonar i området. Dette vil i så fall kunne undergrave føremålet med plankravet, som må vere å sikre ei heilskapleg planlegging og utvikling av området, står det i saksutgreiinga.

Men Samfunnsutvalet gir grønt lys.

– Samfunnsutvalet syner til at det er eit viktig omsyn å sikre at utbygging i området skjer i medhald av reguleringsplanar. Samfunnsutvalet legg likevel til grunn at den no aktuelle tomta ligg plassert slik at den ikkje kjem i avgjerande konflikt med ei seinare fysisk planlegging og utbygging av område E1/Fr. Samfunnsutvalet finn såleis at ein dispensasjon i denne saka ikkje vil sette plangrunnlaget vesentleg til side, og finn å gje dispensasjon for frådeling av tomt og bygging av felles tilkomst og parkeringsplass.