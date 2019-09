– Landbruket kan ikkje ta ansvaret åleine

Nyheiter

Det sa bonde og nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal då det vart arrangert Kulturlandsskapskonferanse fredag. Spørsmålet som vart reist under konferansen var korleis bonden vert stimulert til kulturlandskapspleie. Bjørdal, som har gard i Bjørdalen, brukar område i Hjørundfjorden når kyr og sauer skal på beite. Han har eit håp om at storsamfunnet skal få auga opp for kor viktig det er å halde kulturlandskapet i hevd.