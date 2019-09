Søkjer etter Maja med helikopter

Nyheiter

Torsdag 25. september vil det verte nytta politihelikopter i området ovanfor Ørsta sentrum, primært rundt turområdet tilnytta Saudehornet, Vardehornet og Nivane, heiter det i ei pressemelding frå Politiet.

Det har til no vore ei resultatlaus leiting etter Maja Justyna Herner frå Polen, som vart meldt sakna onsdag 21. november 2018. Ho vart sist sett på ei matvareforretning rundt klokka 13.30 denne dagen.

- Parallelt med søk etter den sakna har det også pågått etterforsking. Denne er no i ferd med å verte ferdigstilt. All den tid det ikkje er gjort noko funn ute i terrenget har vi gått gjennom etterforskingsmaterialet på nytt. Her får også politidistriktet bistand frå Kripos, opplyser politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

I samarbeid går no politidistriktet og Kripos over det omfattande etterforskingsmateriellet med nye auge for å sjå om det er ytterlegare etterforskingssteg som må gjennomførast.

I samband med gjennomgangen vert det torsdag eit møte på Volda og Ørsta lensmannskontor mellom representantar frå Møre og Romsdal politidistrikt som har vore del av etterforskinga og Kripos. Det er i tilknyting til dette møtet at ein på ettermiddagen vil observere politihelikopteret i bruk ovanfor Ørsta sentrum.

Det vart også nytta politihelikopter i området søndag 22. september i søksarbeidet.