Fredag er gapahukdagen

Verdas gapahukdag starta opp som eit initiativ frå Nesset kommune under Friluftslivets år i 2015, for å feire friluftslivet nært der folk bor.

– Den lokale gapahuken fungerer som eit fint turmål for veldig mange, og for borna kan ein tur til gapahuken med matpakke og kakao vere ein fin haustekspedisjon, seier Gunhild B. Størseth, prosjektleiar for Friluftsliv i skolen hos Norsk Friluftsliv.

Det finst mange gapahukar rundt om i Norge, som er sette opp av alt frå foreininger, lokale eldsjeler, skular, eller av kommunar. Dei står ofte på naturlege samlingsstader, som er lett tilgjengelege.

Er du usikker på kvar det er gapahuk i nærleiken av deg, finst det fleire nettsider og appar som har oversikt. Turportalane UT.no og godtur.no let deg begge søke opp gapahukar og rasteplassar.

Perfekt for borna

Norsk Friluftsliv oppfordrar spesielt barnehagar og skular til å nytte Verdas gapahukdag som eit høve til å ta med borna og elevane ut.

– Gapahuken er ein kjempefin arena for uteundervisning i alle fag. Er det ikkje gapahuk i nærleiken kan de jo byggje ein sjølv, enten med tau og presenning eller av material de finn i skogen, her er det mykje lærdom og samarbeid for elevane, seier Størseth.

Ho legg til at å ete matpakka ute i gapahuken kan vere ei feiring av at det snart er haustferie, eller berre ei fin avslutning på skuleveka.

– Kanskje gir dette til og med meirsmak til ein ny fredagstradisjon.