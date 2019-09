Streiken i Felleskjøpet er over

Nyheiter

Tysdag kveld melde partane at streiken for tilsette i Felleskjøpet er over.

– Spekter/Felleskjøpet er nøgde med at vi i kveld har kome fram til ei forhandlingsløysing med YS/Negotia. Streiken i Felleskjøpet vil dermed verte avblåst, seier adm.dir. Anne-Kari Bratten i Spekter i ei pressemelding.

Dei tilsette som har vore tekne ut i streik, går tilbake i arbeid frå onsdag morgon.

Løysinga inneber at Negotia sine medlemmer får eit lønsoppgjer på 3,2 prosent per 1. april 2019. Det er på line med resten av dei tilsette i Felleskjøpet, og i tråd med tariffen frå frontfaga.

Ved Felleskjøpet si avdeling i Volda var det tre tilsette som var tekne ut i streik.