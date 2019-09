Stor volleyballturnering i Ørsta og Volda

Nyheiter

KFUM Volda Volleyball arrangerer for tredje året på rad Sparebank 1 Eliteturnering for dei beste elitelaga i Norge – og i år for første gong med eige lag i dameturneringa!

Nytt i år er at turneringa vert utvida med damelag.

– Vi kan stolt melde at KFUM Volda stiller for første gang med eige elitelag. Klubbens ferske elitelag vann opningsturneringa i Bergen førre helg, og er såleis godt budde til å møte god motstand i helga, heiter det i ei pressemelding.

På herresida deltek fire av Norges sterkaste lag. Det er fjorårets seriemeister og cupvinnar Førde, fjorårets grunnserievinnar Koll Volleyball, andreplass i fjorårets serie Viking og nyopprykte NTNUI. Alle laga som kjem har faktisk spelarar i stallen som har utvikla seg gjennom aldersbestemte lag i KFUM Volda, så det blir spennande å sjå dei i aksjon på elitenivå.

Eliteturneringa vart arrangert for første gong hausten 2017. Målet med turneringa har vore å gi elitelaga i Norge ei best mogleg matching før eliteserien startar første helga i oktober.

– I tillegg har vi vore opptatt av at ramma skal vere mest mogleg lik kampgjennomføring i eliteserien, som blant anna betyr at laga får nok tid til restitusjon mellom kampane, seier sportsleg leiar i klubben, Leif Røv.

Turneringa opnar med første kamp i Voldahallen på kvelden fredag 27. september. Her møter heimelaget KFUM Volda studentane i NTNUI. Så går det slag i slag med kampar i Voldahallen og Ørstahallen laurdag og søndag.

– Det blir med andre ord ei helg med mykje god volleyball både i Voldahallen og Ørstahallen, og vi håper at alle volleyballinteresserte, familie og kjende av spelarane kjem innom hallane for å sjå kampar på landets høgste nivå, seier leiar i klubben, Rune Aarflot. Kampoppsett finn du på nettstaden til klubben.