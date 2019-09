Ørsta/Volda tapte

Nyheiter

Det har fylkesutvalet mot ei røyst vedteke.

Etter at rekneskapen for bompengeinnkrevjinga frå Eiksundsambandet var klar, viste det seg at det var teke inn tolv millionar kroner for mykje. Dette skal tilbake til trafikantane.

Fylkesrådmannen foreslo opphavleg at midlane skulle brukast både på Ulstein-sida og Ørsta/Volda-sida, med asfalteringar, oppgradering av lys i tunnelar og tryggingstiltak.

Samferdselsutvalet meinte i staden at pengane skulle gå til ein turveg i Eiksund (tre millionar) og til Selvågtunnelen (ni millionar.

Dette fekk ordførarane Stein Aam i Ørsta og Jørgen Amdam i Volda til å reagere.

– Eit røvartokt, karakteriserte Aam det som.

Men fleirtalet i fylkesutvalet stod fast på samferdselsutvalet sitt vedtak. berre Arild Iversen (KrF) røysta i mot.

Dermed er saka avgjort.

– Eg er sjølvsagt skuffa, og hadde håpa at fylkesutvalet kunne sjå at det var behov for midlar til begge sider av Eiksundsambandet, seier Aam.

Rune Sæbønes