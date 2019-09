Vil ha legevakt i Furene/Hovdebygda

Nyheiter

Det går fram av ei tilråding til levekårsutvalet frå rådmannen i Ørsta.

I fyrste omgang går tilrådinga ut på at Ørsta og Volda vert eit felles legevaktdistrikt frå 1. september 2020. Då vert det ei felles kvelds- og nattelegevakt i lokale som ikkje er for langt unna dagens ambulansestasjon. Det vil seie lokale i Furene eller Hovdebygda.

Når denne felles legevakta er etablert, skal det arbeidast for knyte Søre Sunnmøre elles til denne legevakta. Det er gjort prinsippvedtak i kommunane på ytre Søre Sunnmøre om å vere med i ei slik legevaktordning.

– Akuttmedisinforskrifta skjerpar kravet til organiseringa av legevakta. Samhandlingsreforma og endra befolkningssamansetting gjer at det er behov for å utvikle denne tenesta. I samband med dette blei det utarbeida ein prosjektrapport som såg på ulike alternativ for kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Volda og Ørsta. I etterkant har kommunane ikkje konkludert endeleg på val av modell, kommenterer rådmannen, og tek no saka eit steg vidare.

No er det felles nattlegevakt ved Volda sjukehus. Men der vert det om lenge ikkje plass. Det skal byggjast om etter at ambulansestasjonen er flytta til Hovdebygda.

– Det gjer at det hastar å ta ei avgjerd på kva kommunane skal gjere med nattlegevakta vidare. Når det gjeld legevaktsentral ser Volda sjukehus føre seg at dei framleis vil tilby kommunane å kjøpe denne tenesta frå sjukehuset, kommenterer rådmannen.

Ho konkluderer likevel med at kommunane bør ha ansvaret både for legevakttenesta og legevaktsentralen sjølve, og då i dei nye lokala. Og Volda kommune bør ha det organisatoriske ansvaret.

– Nattlegevakta har i dag Volda kommune som vertskommune. Ved ei utviding av samarbeidet om legevakt blir det vurdert som best og mest kostnadseffektivt å ha berre ein organisasjon. Det er hovudårsaka til at Volda kommune ved ei utviding av legevakta skal halde fram som vertskommune til legevakta sjølv om dei fysiske legevaktlokala mest truleg blir i Ørsta kommune., kommenterer rådmannen.

Legevakt på dagtid er ikkje tema for denne saka.