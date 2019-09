Ordføraropprop for traumefunksjonen

Nyheiter

Ordførarane viser til den felles fråsegna ordførar Stein Aam i Ørsta og ordførar Jørgen Amdam i Volda sende til styret i helse Møre og Romsdal om organiseringa av traumesystemet i Helse Møre og Romsdal HF.

- Ordførarane som har underteikna dette brevet sluttar seg fullt og heilt til denne uttalen, og åtvarar sterkt mot at Volda sjukehus i framtida ikkje skal ha traumefunksjon, heiter det frå dei elleve ordførarane.

For pasientane på Søre Sunnmøre og i Nordfjord så vil ei slik endring føre til eit langt dårlegare akutt-tilbod enn i dag, meiner ordførarane.

- Sett i lys av at Volda sjukehus framover skal tilby akuttkirurgi i helgane, vil meirkostnadane med å oppretthalde traumefunksjonen vere bort i mot null. Det er heller ikkje mangelfull kompetanse ved Volda sjukehus som skulle tilseie at dette er naudsynt, heller tvert om, heiter det i fråsegna.

- Vi meiner på denne bakgrunn at det er uforståeleg at dette forslaget ligg på bordet, og oppmodar styret i Helse Møre og Romsdal om å fasthalde at Volda sjukehus skal tilby traumefunksjon framover, seier dei elleve ordførarane.

Desse har skreive under:



Ordførar Volda kommune, Jørgen Amdam

Ordførar Eid kommune, Alfred Bjørlo

Ordførar Ørsta kommune, Stein Aam

Ordførar Ulstein kommune, Knut Erik Engh

Ordførar Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad

Påtroppande ordførar i Sande kommune, Olav Myklebust

Ordførar i Hornindal kommune, Stig Olav Lødemel

Ordførar i Stryn kommune, Sven Flo

Ordførar i Vanylven kommune, Lena Landsverk Sande

Ordførar i Selje kommune, Stein Robert Osdal

Ordførar i Herøy kommune, Arnulf Goksøyr