Forlik mellom kommunen og Sundgot

Ørsta kommune melder på si heimeside at det er gått inn rettsforlik mellom Ørsta kommune og tidlegare teknisk sjef Rolf Magnus Sundgot. Rettsforliket vart gått inn tysdag (i dag).

- Vi er einige om å legge bak oss ueinigheita som har vore om at Sundgot har fråtrett stillinga si. Partane er samde om at i tillegg til ordinær AFP (avtalefesta pensjon), får Sundgot servicepensjon fram til han fyller 67 år. Ørsta kommune er glad for at saka har fått ei god løysing for begge partar, heiter det frå Ørsta kommune på kommunen si heimeside.