Extra Volda beste faghandel sju år på rad

- Det er heilt utruleg og veldig morosamt å vinne prisen igjen. Eg tok det ikkje for gitt at vi skulle vinne, og det er veldig kjekt å få ein slik pris, seier Ingelin Anette Turbekkmo-Øye, faghandelansvarleg i Extra Volda, i ei pressemelding frå Extra.

Extra Volda vann i klassen for stor butikk, og prisen er basert på omsetning.

- Faghandelsavdelinga har mykje å sei for butikken, og den gjer at kundane finn alt dei treng på ein plass. Det er viktig å passe på at vi har varer som passer for kundegruppa vår, og vi har eit stort utval faghandelsvarer av god kvalitet til rimelege prisar. Vi får mange gode tilbakemeldingar frå kundane våre på faghandelsavdelinga, sier Turbekkmo-Øye i pressemeldinga.

Turbekkmo-Øye vart igjen ropt opp på scena då årets inspirator skulle kårast. Kriteria for denne prisen er at personen er ein motivator for andre og ein gledesspreiar som brenn for jobben og faget. Av leiinga i Extra blir Turbekkmo-Øya skildra som ei fantastisk inspirasjonskjelde som uttrykker seg godt og som er oppteken av å hjelpe andre. Ho er positiv og engasjert, og har svært mange gode innspel til korleis ein kan bli betre i faghandelsavdelinga, heiter det i pressemeldinga.

- Dette er skikkeleg stort! Denne prisen er jo meir personleg og det er ein god kjensle at det eg gjer blir satt pris på. Eg forsøker alltid å hjelpe kollegaene mine rundt om i landet med tips og gode råd til korleis ein kan utnytte faghandelsavdelinga maksimalt, seier Turbekkmo-Øye.