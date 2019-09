Musea på sunnmøre er skeptisk til høgblokker i Rotsetfjøra

Nyheiter

– Ei endring frå industriføremål til bustadføremål er i utgangspunktet til det betre. Men museet er bekymra for korleis området vert sjåande ut dersom det visuelt vert dominert av høge bustadblokker. Etter vår vurdering vil det vere ei betre bruk av areala dersom ein byggjer ut områda med omsyn til eksisterande busetnad og framleis let Garvarbuda vere det høgaste bygget. Ein bør setje av ein del av desse områda til rekreasjonsområde for ålmenta.

Det skriv avdelingsleiar Torbjørn Akslen og avdelingsdirektør Ingvil Eilertsen Grimstad i ein uttale til Volda kommune sin nye arealplan.

Dei ønskjer å få ført tilbake meir av fjøra i området og dei tilrår tilrettelegging for mindre båtar med båtopptrekk og å legge til rette for ei kai eller ein stad der ein kan leggje til med større museumsbåtar, t.d. Borgundknarren og Bankskøyta. Museet nyttar i dag landgangsvoren og Rotsetfjøra til formidling. Og for å betre museumsformidlinga ønskjer dei nemnde tiltak gjennomført.