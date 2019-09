Enno meir regn i vente

Nyheiter

Vi har bak oss ei søkkvåt helg, men det er er ikkje over. Måndag, og ikkje minst tysdag, er det meldt meir regn.

Farenivået for flaum er tre- oransje. Det same farenivået er det for flaum.

Trass i store nedbørsmengder i helga vart det ikkje rapportert om store skader i Ørsta-Volda,men elvane har vore flaumstore.

Måndag skal det regne meir. Det skal det og tysdag. Vervarslet som vart sendt ut søndag kveld viser usikre progonsar for kor mykje som kjem. Men om verste scenariet slår til er vert det svært kraftige byger på tysdag.