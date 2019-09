Dimmen seglar opp i Volda

Nyheiter

Tendensen er klar: Etter oppteljing av 38 prosent av stemmene stod Senterpartiet med 22,1 prosent, medan koalisjonspartnar AP, som har ordførar i dag, gjekk kraftig tilbake.

- Eg er nøgd så langt men vi ventar spent på opptellinga i sentrum, seier Sølvi Dimmen som ikkje vil ta noko på forskot.

Men heller ikkje Hornindal var opptelt, og det er tradisjonelt ein Sp-bastion.

Valet i Volda Høgre og Sp auka mest på førehandsstemming Mange førehandstemmer- Høgre og SP mest fram

Om valvinden hels same styrke resten av kvelden er det klart at grupperinga som i dag har fleirtal i Volda kjem styrka ut. Då er det duka for Sølvi Dimmen som ordførar.

Mellom støttepartia er Miljøpartiet Dei Grøne, som ligg av til å få to mandat, dobbelt så mange som no.

- Vi har hatt godt samarbeid med Senterpartiet og dei andre. Vi skal sjølvsagt forhandle med dei om fornya samarbeid, men eg er innstilt på at vi skal bli samde, seier Øyvind Festø i Miljøpartiet dei Grøne.

Hovudutfordrar til Sølvi Dimmen er Stig-Olav Lødemel frå Høgre, som også ser ut til å gjere eit godt val i Volda.