Gründer kan få ein mill.

–Sjølv om premien er på heile éin million kroner, handlar dette om meir enn berre pengar, seier Hege Karete Hamre, banksjef for næringsliv Søre Sunnmøre, i Sparebanken Møre.

– Gjennom å løfte fram skaparglede og talent ønskjer vi å vere med på å styrke næringslivet på Sunnmøre. Næringsteft gir lokale oppstartsbedrifter ekstra gode mogelegheiter til å utvikle seg, som på sikt kan bidra til å skape nye arbeidsplassar, seier Hamre i ei pressemelding frå banken

– Unik sjanse

Næringsteft er for enkeltpersonar, små eller mellomstore bedrifter med tilknyting til Nordvestlandet. Ein god forretningsidé må vere på plass – og hovudpremien på éin million kroner må utgjere ein forskjell. Søknadsfristen er 10. september.

– Det er flotte pengepremiar til finalistane. Men vel så viktig er premien vi gir alle søkarane i form av ei unik mogelegheit for å få fagleg påfyll frå svært kompetente miljø og personar. Målet er å gi mest mogeleg kompetanse til flest mogeleg. Det er fordi vi veit kor viktig det er å få god draghjelp når ein er i startgropa. Vi vil difor oppmode alle som vil satse på sin forretningsidé til å søke, seier Hege Karete Hamre.

Gir nye perspektiv

Agrilogg frå Ørsta/Rovde har utvikla eit datasystem for loggføring og registrering i landbruket, og kom til semifinalen i fjor.

– Vi lærte utruleg mykje gjennom å delta. Flinke foredragshaldarar og fagfolk delte nyttig kunnskap og erfaring rundt viktige prosessar. Det gav oss mange nye perspektiv, som gjer det lettare å sjå mulegheiter og utvikle selskapet vidare, fortel Jan-Øystein Aksnes, ein av gründerane i Agrilogg. Han meiner det er få andre tilbod der gründerar kan møte så mykje kompetanse innan så mange fagfelt.

– Det beste var likevel å møte andre i «same båt». – Som gründer er det lett å grave seg ned i si eiga verd. Vi sit mykje åleine. Når ein derimot samlar mange gründerar på ein stad, kan ALT skje, seier Jan-Øystein,

Nytt av året er at programmet er delt i to. Første del er tre samlingar som er opne for alle. Her får deltakarane konkrete verktøy, nyttig kunnskap og eit godt nettverk som skal hjelpe og inspirere dei til å satse vidare på idéen sin.

– På denne måten kan endå fleire vere med lenger og få hjelp til å utvikle idéen sin, seier Linda R. Grimstad, prosjektleiar for Næringsteft i Sparebanken Møre.

Finalen vil gå av stabelen i mars under investorseminaret «Børs og Bacalao».