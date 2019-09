Vil ruste opp E39 før Voldatunnelen skal byggast

Nyheiter

– Dersom Volda-lista får makt etter valet, vil vi straks ta initiativet til ei total opprusting av riksvegen frå Furene til Volda ferjekai . Og den nye vegen med gang- og sykkelveg på heile strekninga – og totalt fri for bom – skal stå klar i god tid før før Volda-tunnelen blir opna!

Det seier Odd A. Folkestad og Anika Aarflot frå Voldalista – han ordførarkandidat på 79, og ho 53 år yngre og på fjerdeplass på lista.

Dei har registrert at Volda-ordførar Jørgen Amdam (Ap) fryktar at Voldatunnelen kan bli utsett i mange år på grunn av Vegdirektoratet sine kuttkrav og krav om ny reguleringsplan for sjukehuskrysset.

– Ingen grunn til panikk, meiner Folkestad. Det er nye retningsliner for korleis bomstasjonar skal kunne plassert i slike prosjekt (berre dei som køyrer tunnelen skal betale bompengar) – og med den nye framforhandla bompengepakken med lågare krav til lokal medfinansiering talar alt for at det blir framforhandla ei god løysing. Samferdselsministeren fekk «hakeslepp» då han registrerte at Vegvesenet kravde fire køyrebaner inne i tunnelen medan det er planlagd to køyrebaner på begge sidene av tunnelen.

Tungtrafikk utanfor

Voldalista er meir opptekne av at vegstrekninga Furene til ferjekaia opprettheld sin status som riksveg, vert solid opprusta med gang-/sykkelveg i god tid før opninga av Voldatunnelen – og at vegen vert utan bom. For å få dette til, vil vi måtte til med finansiering i eigen regi, seier Folkestad.

– Og tungtrafikken vil køyre kortaste ruta, altså gjennom tunnelen. Dei og resten av gjennomgangstrafikken gir blaffen i om det kostar dei ein tiar. Og dei som tykkjer det er interessant å dra til Volda sentrum får køyre ein bompengefritt dit.

Vanylven

Anika Aarflot er oppvaksen i Volda sentrum, men bur no på Dravlaus. Ho har vore leiar i Volda ungdomsråd i to periodar.

– Eg brenn for Dalsfjordkryssing, med bru over Dalsfjorden, og ny veg og tunnel til Syvde. Det vil knyte saman regionen vår, seier Aarflot, som meiner at det neste naturlege steget i ein samanslåingsprosess vil vere å knyte Vanylven til nye Volda kommune.

Ørsta til slutt

Odd A. Folkestad tenkjer større:

– Første byggjesteg på nye Volda vert å starte ny kommune saman med Hornindal og Bjørke-området. Andre byggjesteg bør bli å innlemme Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid. Så kan Ørsta kome og banke på døra til slutt, seier Folkestad.

– Vi treng ei skikkeleg motvekt til Ålesund, og det er nye Volda som no har erfaringar med kommunesamanslåing, og det ein bør byggje på vidare.

Mange parti

Folkestad er ein ihuga bruforkjempar, og akkurat på det feltet er han for bompengar.

I programmet står det nemleg: «Nye vegløysingar må byggast og finansierast utan bompengar. Unnataket er om ei ferjestrekning blir avløyst med bru». Bruene må finansierast som ferjeavløysingsprosjekt, her er jo den økonomiske problematikken for staten: ferjeavløysingsmidlar i 40 år og du har ei nedbetalt bru, eller ferjer med evige bompengar/dekning av underskotet på ferjer til evig tid.

Folkestad representerte i denne perioden Framstegspartiet, – men som han seier: « Eg er helst til ein kvar tid med i det partiet som har samferdsleministeren».

I førre periode representerte han Ferjelista, og på 1970-80-talet var han Venstre-representant – men det var ikkje det Venstre vi har i dag, seier han.