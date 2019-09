Klart for grafikkutstilling på Kunsthuset

Nyheiter

Under tittelen «Glenne» fyller han første etasje på Kunsthuset med eit rikt utval originalgrafikk.



– Kjell Bendiksen kjem frå Bergen, men er i dag busett på Lillehammer. Han er rekna som ein av våre fremste nolevande grafikarar. Motiva hans er rike på symbolske element, noko som opnar for ulike tolkingar. Element som naturfragment og fingeravtrykk er tekne ut av sin opphavelege samanheng og sett saman som collagar. Grunnlaget for dei ulike motiva baserer seg på omfattande idé- og skisseprosessar der form og innhald er godt balansert, står det i ei pressemelding frå Kunstlaget.



Kjell Bendiksen meistrar dei fleste grafiske teknikkar, men det er særleg innan ulike djuptrykkteknikkar han har utvikla sitt eige biletuttrykk. Alle arbeida som blir vist på utstillinga, er originaltrykk trykt av kunstnaren sjølv.

På utstillingsopninga får publikum møte kunstnaren. Elles blir det musikk ved Rakel Marie Sundnes Bruheim. Ho er elev ved kulturskulen i Volda og spelar saksofon.



– Vi minner også om at Olav Strømme-utstillinga i andre etasje heng oppe til 28. september og har same opningstider som grafikkutstillinga, skriv Kunstlaget.