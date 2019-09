Nyheiter

Det var like før kl. 14.00 at Politiet i Møre og Romsdal melde at dei var på veg til ei privat adresse i Volda. Det er meldt at ein rusa mann har gått utandørs, og har vifta med ein kniv. Politiet melder at dei er væpna. Etter kort tid melde politiet at situasjonen var under kontroll. Personen vart pågripen utan dramatikk.