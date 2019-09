Nyheiter

Etter innlegget i Møre-Nytt 27/8 håpar eg dei folkevalde tek over seg det mange opplever som eit mangelfullt tilbod knytt til fødsels- og barselomsorga i kommunen. Tenestene skal fungere førebyggande og helsefremmande og ikkje det motsette; å gjere folk utrygge og la tilfeldigheitene råde.

Som tilbakeflytta ørsting og mor til to ser eg at det er mykje som fungerer godt knytt til fødselsomsorga. Enkeltpersonane som arbeider her gjer ein formidabel innsats. Eg opplevde å verte godt ivareteke av jordmor i kommunen samt under og etter fødsel på sjukehuset i Volda. Men eg var kanskje heldig fordi eg var tydleg på at eg trong god oppfølging grunna ei tøff barseltid med førstemann? Det er viktig at det er nok ressursar til at dei gravide som treng det får gå til jordmor, og ikkje berre fastlege, dersom dei ynskjer det. Og det bør etablerast tilbod om barselgrupper for dei nybakte foreldra.

Barselgrupper er ikkje lovpålagde, men dei fleste helsestasjonane rundt om i landet tilbyr dette, inkludert Volda. Barselgrupper kan fungere som eit opplysningstilbod for foreldra men i denne samanhengen er det minst like viktig at dei fungerer som nettverksbyggande. For personar med små sosiale nettverk, personar som nyleg har flytta til Ørsta – om det vere seg frå Hareid eller Eritrea, er det positivt å treffe andre i liknande situasjon. Nokre helsestasjonar arrangerer fleire faste barselsamlingar på helsestasjonen med ulike tema. Dette kan vere ein måte å gjere det som fordrar ein del ressursar og vert hovudsakleg eit informasjonstreff. Ein annan måte å gjere det på krev mindre ressursar. Første og einaste møte vert sett opp på helsestasjonen. Der kjem foreldra i kontakt med kvarandre og til dømes helsesjukepleiar har gjennomgang av vesentlege tema. Deretter er det opp til foreldra sjølve å ta ansvar å møtast vidare om behovet er å gå trilleturar eller heimebesøk. Dersom det er store nok grupper kan det vere hensiktsmessig å gruppere ut i frå førstegongs- eller fleirgongsfødande samt ein viss geografisk nærleik i kommunen. Det bør løyvast nok midlar til det helsefremmande arbeidet på helsestasjonen. Dei sit på ein nøkkel til å få personar i kontakt med kvarandre og foreldre i Ørsta bør få denne moglegheita.