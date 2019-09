Nyheiter

Ørsta Helsestasjon ønskjer å kome med eit svar i samband med reportasjen i tirsdagsavisa om Ørsta kommune sitt jordmortilbod til gravide og fødande for å korrigere enkelte påstandar og kome med riktig informasjon i saka, noko vi ikkje fekk høve til i same avis. Vi er lei oss for at desse kvinnene opplever det slik dei skildrar i avisa, men vi kjenner oss ikkje heilt igjen i framstillinga i reportasjen.

Vedkomande klagen over manglende barselgrupper først:

Ja, det stemmer at Ørsta helsestasjon ikkje har hatt tilbod om barselgrupper tidlegare til nyblivne foreldre med baby. Dette skuldast eine og åleine at det ikkje har vore praktisk muleg å få plass til dette i våre gamle, altfor små lokaler i Dalevegen 24. Det har heile tida vore meininga å starte opp med dette når vi kom i nye, større lokaler. No har vi det i Tricobygget, og planlegginga av gruppesamlingane er allereie godt i gang.

Nasjonale faglege retningslinjer for arbeidet på helsestasjonen regulerer kva vi skal tilby og korleis tilbodet skal vere. Dette skal vere gruppekonsultasjonar til bestemte tidspunkt/alderstrinn og med bestemt tema og innhald, istadenfor enkeltkonsultasjonar. Det blir faste deltakarar på gruppene kvar gong, noko som kan gjere det lettare å bli kjent og kan fungere som ein start på nettverksbygging for deltakarane. Dei kan gjerne fortsette som private barselgrupper som kan møtast oftare i tillegg til dei gongane dei møtest på gruppekonsultasjon på helsestasjonen. Barselgrupper der ein treffest for å prate med likesinna er kjekt å delta på, men kan vere i privat regi og ikkje i helsestasjonen sin regi. Det er positivt og prisverdig at foreldra som står fram i avisa sjølve har teke initiativ til å starte slike grupper, Facebook gjer heldigvis dette mykje enklare. Den som deltek på fødsels- og foreldreførebuande kurs ilag blir også ofte oppmoda om at dei sjølve tek initiativ til å fortsette som ei barselgruppe etter fødselen, på denne måten kan ein utvide nettverket sitt.

Vedkomande jordmorressursen:

Når det gjeld jordmorressursen på Ørsta Helsestasjon trengst det ein del oppklaring og korrigering av påstandane i reportasjen. For det første: Det blir hevda at tilbodet er for dårleg med 140 % jordmorstilling. Kvar dette talet kjem ifrå veit vi ikkje. Jordmorressursen har dei siste åra gradvis auka frå 50 % til 105 %, og sist til 125 % frå juni. Dette for at jordmor skal kunne tilby endå fleire heimebesøk til barselkvinner rett etter heimkomst frå fødeavdelinga, dersom dei ønsker det, slik det står i nasjonale retningslinjer for barselomsorga.

Det blir også hevda at tilbodet har vore dårleg lenge. Fakta her er at alle som har ringt og ville bestille seg time hos jordmor har dei siste åra fått alle timane dei har ville hatt, utan problem. Det har vore litt sjukmelding no frå juni til august, men vi har hatt vikar fram til midt i juli. Deretter har det vore ferieavvikling, og det er alltid redusert bemanning av både jordmødre og helsesjukepleiarar midt på sommaren under ferieavvikling på helsestasjonen, slik det er på dei fleste andre arbeidsplassar.

Det er kun siste vekene frå 12.08 at det ikkje har vore jordmor på grunn av sjukmelding og permisjon, og det er IKKJE på grunn av sparing, slik det blir hevda i avisa. Både plan A og B for permisjonsvikar gjekk i vasken, men no ordnar dette seg snart. På grunn av denne situasjonen fekk dei gravide som var til kontroll i juni/juli beskjed om at i august måtte dei bestille seg time hos fastlegen til kontroll inntil det var på plass ny jordmorvikar på helsestasjonen.

Det har tidlegare ikkje vore ressursar nok til å kunne tilby alle barselkvinner jordmorheimebesøk, kun enkelte, men dette vonar ein no å kunne bøte på med meir stilling. Elles får alle tilbod om heimebesøk av helsesjukepleiar veka etter fødsel og heimkomst.

Det er sterkt ønskeleg for helsestasjonen og ein ser veldig fram til at ein snart får på plass jordmor i heile stillingsprosenten igjen slik at gravide kan få eit reelt val om kven dei ønsker å gå til svangerskapskontroll hos.

Vedkomande bruk av fastlege til svangerskapskontroll:

Jordmor skal ta seg av det normale svangerskapet. Når det er avvik frå det normale skal jordmor alltid tilvise den gravide til lege, evt. til 2.linjetenesta, som skal følgje opp vidare.

Det er ikkje slik at det er ein risiko for gravide å gå til lege til svangerskapskontroll. Både lege og jordmor har naudsynt kompetanse for å ivareta den gravide og det ufødde barnet. Det er legen som er medisinsk ansvarleg, ikkje jordmor. Kommunelegen er derfor oppteken av at legane får vedlikehalde kompetansen sin og kontakta med gravide, og ønsker at gravide også går til lege av og til. Gravide kan sjølve velge om dei vil gå kun til jordmor (dersom alt er normalt), kun til lege eller ein kombinasjon av begge deler. Sjølv om ein skjønar at mange ønskjer å få gå mest muleg til jordmor, så er det INGEN auka risiko for gravide i Ørsta no i forhold til tidlegare, den saka må vere heilt klar.

Det er ingen krise i det at gravide må gå til kontroll hos lege nokre få gonger i påvente av at ein får meir jordmor på plass. Dei blir trygt og godt ivaretekne der. Legane følgjer dei same nasjonale, standardiserte retningslinjene som jordmor for kva oppgåver som skal gjerast på dei ulike kontrollane i svangerskapet. Det viktigaste er at gravide får dei kontrollane dei skal ha, men det må midlertidig skje på ein annan stad enn hos jordmor på helsestasjonen, inntil vidare.

Vedkomande oppfølging og tilgjenge:

Etter ca 9 månaders graviditet, derav ca 6 månader med svangerskapskontroll hos jordmor og/eller lege, deretter fødsel på sjukehuset, så skal barna og familien følgjast opp dei neste 20 åra av helsesjukepleiar (før «helsesøster», no ny tittel) på helsestasjonen og deretter i skulehelsetenesta. Kontakta startar med heimebesøk og deretter mange faste og ofte mange ekstra kontrollar, alt etter behov. Foreldre har ofte mange spørsmål og mykje dei lurer på, og det er flott at dei spør og søker kunnskap, og ein prøver å gi dei gode, kvalitetssikra svar.

Alle foreldre blir oppmoda om å ringe og ta kontakt med helsestasjonen og spørje om «kva som helst» når dei lurer på noko. Alle skal få svar, om ein ikkje kan svare med ein gong, så prøver ein å ringe opp igjen ved høve. Dette gjeld både helsesjukepleiarar og jordmødre.

Det er heilt vanleg at mange foreldre søker informasjon på nettet, og det er då svært viktig at ein søker informasjonen på trygge og kvalitetssikra sider, elles kan ein risikere å få direkte feil og misvisande råd.

For å kunne gi eit godt tilbod vedkomande dette så har dei sju helsestasjonane på ytre Søre Sunnmøre (7-stjerna) siste året samarbeidd tverrfagleg om eit prosjekt der ein har digitalisert nyttig og aktuell informasjon og brosjyrer til publikum, om gravide, nyfødde, spe-og småbarn, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, reisevaksinering m.m., på ulike språk, og med lenker til meir informasjon på kvalitetssikra sider, gjennom HELSESTASJONSPORTALEN SØRE SUNNMØRE. Ein kjem direkte inn på den gjennom helsestasjonen si side på kommunen si heimeside eller på adressa: https://ssikt.no/helsestasjonsportal . Denne nettportalen er unik i landssamanheng og vel verdt å ta ein kikk på.

Håper at denne informasjonen kan vere med på å trygge gravide og barselkvinner i Ørsta framover og at ein ganske snart kan tilby like gode helsestasjonstenester som før, og forhåpentlegvis også endå betre tenester.

Ingun Håheim Fjørtoft

Leiande helsesjukepleiar

Ørsta Helsestasjon