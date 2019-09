No kan tømmerkaia verte fullfinansiert

Nyheiter

Ørsta kommune ber i eit brev til Landbruksdirektoratet om sluttbetaling for den nye tømmerkaia.

Saka gjeld sluttbetaling av statstilskotet for den nye tømmerkaia på Rystelandet.

Landbruksdirektoratet har gjort ei delutbetaling på 10 millionar og no står det att 2,5 millionar for utbetaling. Direktoratet har sett vilkår om utarbeiding av ein plan for oppskriving eller dispensasjon for tømmertransport på det offentlege vegnettet før utbetaling.

Vidare skal det ligge føre ein plan for korleis dei avsette midlane i kommunen sin investeringsplan skal prioriterast for bruk til oppskriving.

Ørsta kommune har no gjort det direktoratet har bede om og kommunen meiner det såleis er grunnlag for å få utbetalt siste rest av statstilskotet.