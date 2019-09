Nyheiter

Formannskapet avviser alle klager som har kome inn på den nyleg vedtekne områdeplanen for Ørsta sentrum.

I alt kom det inn seks klager på reguleringsplanen. Klagene har i hovudsak gått på ymse vegføringar, dårlegare parkeringsforhold, men også på omreguleringar som gjer at oppsitjarar kjenner at dei vert inneklemde (Frikyrkja).

– Formannskapet kan ikkje sjå at det er kome til nye vesentlege moment som gir grunnlag for å endre konklusjonane som låg til grunn for det

opphavlege vedtaket, heiter det i vedtaket.

Dermed vert alle dei innkomne klagene avviste. Det vil seie at saka med alle klagene no vert sendt over til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som har det siste ordet i saka.