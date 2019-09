Bygdesus for unge talent

Nyheiter

– No kan barndomsdraumen din om å stå på ei scene verte oppfylt. Med å delta under Bygdesus, opnar moglegheita seg for å kunne få sceneplass både under Veka i Volda og Malakoff gatefest i 2020, heiter det frå Rokken.

Vilkåra for å vere med under Bygdesus er at deltakarane er mellom 16 og 25 år. Alle unge talent som anten opptrer åleine eller er med i band, vert oppmoda om å melde seg på.

Juryen vel ut fire finalistar som får spele under Bygdesus 19. september. Juryen er samansett av dagleg leiar Åge Staurset ved Rokken, bookingansvarleg Mathias Vasbotn Remmereit og leiaren for Veka i Volda.

Dei som vil vere med på Bygdesus kan sende inn musikk, video, lenkje eller lydfil til booking@rokken.no innan 3. september.

Rune Sæbønes