Klart for klassisk festveke på Sunnmøre

Nyheiter

Kammermusikkfestivalen har ei lang historie på Sunnmøre og har gjennom mange år levert intime musikalske augneblinkar til lyttarar med sans for nærgåande og personleg musikk. På årets program står fleire kjende kammermusikalske perler, men også ein del mindre kjende verk. Mellom anna ei heil rekke verk a kvinnelege komponistar.

– Musikken deira er heilt fantastisk og desse kvinnene burde fått mykje meir merksemd. Det handlar om feminisme, men mest av alt handlar det om å gi publikum fantastisk musikk som dei kanskje ikkje ein gong visste at eksisterte, seier Robak.

Musikkprogrammet er sett saman av festivalen si kunstnariske leiing, den folkekjære pianisten Wolfgang Plagge og fiolinist Annar Follesø.

– Med årets festivalprogram håper vi at klassisk interesserte på Sunnmøre også vil føye eit par damer til på lista over komponistar dei er glade i. I tillegg trur eg generelt konsertane vil gi publikum mange magiske opplevingar, seier Robak stolt.

Opnar med unge talent

Sunnmøre kammermusikkfestival har alltid hatt ein spesiell plass for unge talent. Også i år skal dei i samarbeid med Sparebank 1 Søre Sunnmøre dele ut talentstipend til eit ungt klassisk talent frå regionen. Tidlegare har dei nominerte spelt på ulike konsertar under festivalen, men i år spelar alle for fyrste gong på Draumekveld-konserten, ein konsert av og med ungdom i regionen.

– Å opne med ungdommen er ei ære. Dei er framtida, dei er talentfulle og dei viser masse musikkglede, seier Robak.

Dei nominerte til årets talentstipend kjem frå ulike delar av Søre Sunnmøre og er Amanda Odden Slettevoll (fløyte), Åsmund Arnesen Farstad (fiolin), Svenning Veiseth (piano) og Alexander Nikolaev (fiolin). I tillegg kjem Sunnmøre ungdomssymfoniorkester, Spelemannslaget Havella, Ytre Strøk, strykegruppa Spirituoso, ein klarinettrio, ein lokal profesjonell trio som speler årets ungdomskomposisjon og ikkje minst den alltid smilande Wolfgang Plagge, som skal vere konferansier.

Ny konsert og nytt flygel

Heilt nytt av året er konsert med middag på Hotel Union Øye. Ein konsert som har vist seg å appellere til publikum.

– Konserten er nesten utseld, så det blir nok ein veldig spesiell og flott kveld, seier Robak. Under årets festival er det også ei anna stor nyhende. Lokale krefter på Hareid har skaffa eit heilt nytt konsertflygel til over ein halv million kroner til bygda si. Flygelet skal stå på Hareid bedehus og vert avduka på konserten under festivalen.

– Vi er ekstremt imponerte over det dei lokale kreftene på Hareid har fått til på så kort tid. Det er eit fantastisk instrument og det blir ein konsert ein neppe kjem til å gløyme. Men ikkje minst vil eit flygel av denne typen vere med å sette både Hareid og Sunnmøre på det klassiske musikkartet, seier Robak.

Kunstnarisk overskot

Dei kunstnariske leiarane Wolfgang Plagge og Annar Follesø landar på Hovden søndag. Då brakar det laus med konsertar, øvingar, meisterklasser, bogeteknikkurs, foredrag og mykje anna.

– Det er ei stor glede å få sette saman eit kunstnarisk program til denne festveka kvart år, seier Annar Follesø.

Han vaks opp i Volda og byrja spele fiolin på kulturskulen hos Knut Ose. Som ungdom flytta han til Oslo med foreldra, men tilknytinga til Sunnmøre har han halde på, spesielt musikalsk gjennom festivalen og seinast også med å spele 17. mai-konsert i Volda kyrkje.

– Eg er veldig glad i Sunnmøre og gler meg veldig til årets festival. Håpar å sjå mange kjende og ukjende fjes, seier Follesø.

Store namn på programmet

Blant årets festivalmusikarar er det mange store internasjonale namn, som den britiske tenoren James Gilchrist, cellisten Alice Neary og pianisten Saskia Georgini. Også fleire store norske musikarar kjem til Sunnmøre denne veka. Cellisten Jonathan Aasgaard, bratsjisten Minna Svedberg og fiolinisten Maria Angelika Carlsen.

– Det er berre å gle seg. Det heile vert avslutta med stor konsert med eit fabelaktig festivalkor laurdag 7. september. Elisabeth Holte dirigerer og repertoaret er veldig spennande og morosamt, seier Kaja Robak.