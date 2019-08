Vil ha fortgang med flyplasskrysset

Nyheiter

Og ein håper og trur at det blir ei både rimelegare og betre løysing enn løysinga ein såg føre seg i den førre reguleringsplanen frå 2011.

Ørkenvandring

I årevis har det vore arbeidd for å få ei betre løysing for flyplasskrysset. Trass i at ny rundkøyring og regulering av dette E39-krysset er Statens vegvesen sitt ansvar, vel no Ørsta å ta saka i eigne hender og startar nyregulering.

Gjeldande reguleringsplan er frå 2011, og er ikkje gjennomført. Eksisterande kryss var i strid med dei strenge høgderestriksjonane rundt flyplassen den gongen. førte til at dagens kryss måtte flyttast mot nordaust for å imøtekome krava. Dette gjorde det utfordrande å løyse kabalen med E39, fylkesveg 50 Torvmyrane og den kommunale vegen Leitevegen, då det kom i konflikt med eksisterande arealbruk.

Lempa på krava

Hausten 2017 kom det nye og meir lempelege høgderestriksjonar. Avinor har no gjeve kommunen klarsignal om at den planlagde rundkøyringa på E39 kan plasserast svært nær dagens flyplasskryss. At flyplasskrysset og ei ny rundkøyring kan ha same eller liknande trasè som i dag, vil gje ei betre og billegare løysning. Men det krev utarbeiding av ny reguleringsplan.

Endeleg buss

Nytt flyplasskryss betyr eit kryss med større kapasitet, betre trafikktryggleik, og med moglegheit for eit kollektivtilbod til flyplassen.

Neste del i prosessen inneber at Ørsta kommune no innhentar pristilbod på konsulentoppdrag for utarbeiding av reguleringsplanframlegg. Det vil deretter verte kunngjort formell planoppstart.

Finansiering

Når planframlegget er ferdig utarbeidd, vil det på vanleg måte verte lagt ut til offentleg ettersyn før planutval og kommunestyre gjer vedtak om ny plan. Det vil då ligge til rette for bygging av nytt flyplasskryss så snart finansiering er sikra.