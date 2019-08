Klimabrøl frå ungdommen

Nyheiter

41 stader i landet var det skulestreik for klimaet fredag, og tjue stader i tillegg eit såkalla klimabrøl. I Volda vart det begge deler.

– Vi hadde eigentleg ein skulestreik. I Natur og ungdom samla vi oss onsdag for å lage plakatar med slagord, og som vi hadde med i dag. I tillegg var det fleire som kom med heimesnikra plakatar, fortel Ingvild Sunde Stokke i Natur og ungdom.

I vår var det 250 som skulestreika for klimaet i Uppheimsparken i Volda. Fredag var det ikkje like mange som var med, kanskje mellom tretti og førti.

– Men vi opplevde at mange vaksne kom til oss for å fortelje at dei støtta oss. Vi vart ganske engasjerte, og mot slutten av markeringa ved Volda rådhus tok vi eit klimabrøl også, seier ei entusiastisk Sunde Stokke.

Ho er glad for at det over heile landet var aksjonar fredag, og lovar at det vert fleire skulestreikar og klimabrøl i tida framover.

– Det vi i Natur og ungdom seier, er at vi skal halde fram heilt til politikarane lyttar til oss, og gjer noko for klimaet, seier Sunde Stokke.