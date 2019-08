Fryktar for tryggleiken i Håmyra

Nyheiter

Naboar er uroa for tryggleiken i Håmyra. Volda kommune vert bedne om å ta affære.

Håmyra er eit stort bustadfelt som er under opparbeiding i lida ovanfor Volda sentrum. No er naboar uroa over tryggleiken.

I eit skriv til kommunen vert det vist til at sikringstiltak er i ferd med å gå i oppløysing.

– Stolpar er i ferd med å sige sidelengs innover vegbana. Plastgjerdet er holete, og i ferd med å verte omdanna til mikroplast, og gjerdet blafrar friskt når det er vinter, heiter det frå ein nabo.

Det vert hevda det er inntil tre etasjar høgdeforskjell mellom der det er opne hol i gjerdet og botnen i byggjegropa.

– Det kan knapt kallast forsvarleg sikring, heiter det.

Det vert vist til at det er dagleg køyring med store lastebilar, og at anleggstrafikken vil auke når flaumsikringsarbeidet skal i gang.

– Det er også mykje folk som går dette vegstykket, born, barnevogner, hundelufting og ski- og kjelkekøyring om vinteren, minner ein nabo om.