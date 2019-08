Frp-kandidatar har bytta plass

Nyheiter

Det er oppdaga ein feil ved røystesetelen til Ørsta Framstegsparti. To kandidatar har bytta plass.

Feilen er at nummer fem og seks har skifta plass på røystesetelen, melder Ørsta kommune på si heimeside.

På den godkjende vallista var Inge Kolås ført opp som nummer fem, medan Anbjørn Steinholm Frislid var nummer seks. Då røystesetelen vart gjort klar for trykking, har desse to bytta plass, slik at Steinholm Frislid er nummer fem og Kolås nummer seks.

Den praktiske konsekvensen av dette er at dersom Kolås og Steinholm Frislid får det same talet personrøyster i kommunestyrevalet, er det Kolås som vil verte rangert fyrst.

- Vi finn det rett at vi orienterer om dette, både overfor veljarar og partiet, seier Arnstein Nupen hos Ørsta kommune til Møre-Nytt.