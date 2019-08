Ber Volda droppe næringsområde i Furene

Nyheiter

Ørsta formannskap ber samrøystes Volda kommune droppe planane om eit nytt næringsområde i Furene – mot kommunegrensa mot Ørsta.

Årsaka er at Ørsta kommune meiner området bør prioriterast for friluftsliv.

– Ørsta formannskap meiner at arealet bryt med intensjonen om å prioritere dei viktige friluftsinteressene i grenseområdet mellom Ørsta og Volda kommunar, heiter det i vedtaket.

Det vert vist til at Volda kommune i forslaget til arealdel i den nye kommuneplanen ynskjer at eit område mellom Langemyra og kommunegrensa mot Ørsta vert sett av til forretning, kontor og industri.

Det synest ikkje formannskapet i Ørsta noko om. Formannskapet støttar seg til tilrådinga til rådmannen, der ho peikar på at det gjennom fleire år har vorte bygt opp eit nettverk av turstiar og råser i dette området.

– I det aktuelle området er det eit breitt nett av turstiar som går mellom Hovdebygda og Mork. Turstiane er mykje brukte, og er lett tilgjengeleg for innbyggarane i begge kommunesentera, i tillegg til dei som bur i nærområdet i begge kommunane. Det er lagt ned eit betydeleg arbeid med desse stiane av frivillige. Det er naturleg å sjå på stiane som eit folkehelsetiltak med positive ringverknadar for kommunane sine innbyggjarar, skriv rådmannen i si tilråding.

I forslaget til kommuneplan frå Volda kommune, går det mellom anna fram at Volda kommune ynskjer at det skal kome forretningar med plasskrevjande varer i dette området.

Formannskapet i Ørsta ber difor om at Volda kommune vurderer bruken av dette området på nytt.

– Sekundært vil det vere eit krav frå Ørsta formannskap at det vert teke tilstrekkeleg med omsyn til turstiane, sjølv om det vert opna for endra arealbruk i området.

Formannskapet ber i tillegg om at det vert teke stilling til utviklinga av området på Krøvelseidet i planen. Her har det, slik Ørsta kommune ser det, vore intensjonen at Volda kommune skulle utvikle ein felles plan for området.