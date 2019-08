– Røyst på oss til fylkestinget!

Nyheiter

Svaret veit vi ikkje, men det som er sikkert er at Per Ivar Lied (49) frå Liabygda, busett med familie i Ørsta, høgst truleg gjer comeback på fylkestinget for Senterpartiet. Også tidlegare Ørsta-ordførar Hans Olav Myklebust (47) vil vere med meir i fylkespolitikken. Han har sete i to periodar på fylkestinget for Frp. Etter dagens galluppar er duoen Lied/Myklebust dei to einaste kandidatane frå Ørsta som er «sikra» plass i det øvste folkevalde organ i Møre og Romsdal fylkeskommune.