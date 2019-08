Vil ikkje utsetje sentrumsskule

Nyheiter

Det var i fredagsutgåva av Møre-Nytt at ordførarkandidat Odd Magne Vinjevoll bad om ein pust i bakken for bygginga av ein ny sentrumsskule i Ørsta. Vinjevoll ynskjer i staden å bruke litt meir tid før ei avgjerd vert teken, mellom anna for å vurdere om ein ny Dalane skule på Legene og ein opprusta og utvida Hovden skule kan dekkje delar av behovet.