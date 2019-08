Opnar for at ny skule på Legene vert privatisert

Nyheiter

– Kvifor ikkje? Det viktigaste er at det samtidig med bygging av ny sentrumsskule, som må gjennomførast etter skissert plan, også vert sett trykk på å få realisert ny skule for Åmdalen. Og prosjektering av ny sentrumsskule må gå etter planen, for den hastar det med. Ungane som skal gå på den, er her allereie. Kanskje kan Åmås friskule ta på seg oppdraget med ny skule, spør Vatne.