Eit redningshelikopter var tysdag kveld ved 20-tida i aksjon ved Liadalsnipa i Ørsta. Ved politiet sin operasjonssentral får Møre-Nytt opplyst at to personar hadde gått seg faste, og at dei ba om hjelp.

Begge personane er uskadde, opplyser politiet.

Liadalsnipa er eit populært turmål, men det er svært bratt terreng opp mot toppen.