– Sunnmøring bestilte og betalte for overgrep mot born i Asia

Nyheiter

(Sunnmørsposten): Ein mann i 50-åra frå Søre Sunnmøre møtte måndag i Sunnmøre tingrett, tiltalt for forsøk på medverking til valdtekt av barn under 14 år. Ifølgje tiltalen skal politiet ha funne bevis for at mannen bestilte overgrep mot mindreårige barn via Skype.