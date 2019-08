– Dette er veldig gale for vassdraget

Nyheiter

Seier Knut-Magne Årseth, leiar for fiskeutvalet i Volda jeger og fisk.

Det var måndag ettermiddag at han vart klar over at Øyraelva i Volda sentrum var forureina. Elva var grå og bruk, og det var knapt sikt.

– Eg varsla kommunen, og det vart etter kvart slått fast at det var ein lekkasje frå anleggsområdet ved Volda Campus. Han vart etter kvart stoppa, men skaden er alt skjedd, seier Årseth.

Han har også varsla Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og reknar med at det vil kome ein reaksjon frå den kanten.

– Dette utsleppet, truleg av leire, er skadeleg for livet i elva. Både yngel og elvemusling, som er raudlista, vil verte påverka. Det har lagt seg eit lag med slam på botnen av elva, fortel Årseth.

Måndag var Øyraelva lita, og det var varmt i vatnet.

– Det gjer at yngelen i utgangspunktet har det tungt. Når dette slammet kjem i tillegg, er det dødeleg, seier Årseth.

Han etterlyser eit større engasjement for Øyraelva.

– Det er flott at det vert laga til naturstiar, og lagt til rette for friluftsliv ved Øyraelva. Men dette hjelp lite når livet i Øyraelva langsamt døyr ut, seier han.