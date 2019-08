Varslar bot på 100 000 kroner til Ørsta kommune

Nyheiter

24. mai gjennomførte Arbeidstilsynet umeld tilsyn i samband med at fire kommunalt tilsette heldt på å byte ein vasskum i Heggjadalen.

Veggane i grøfta, som var mellom 2,5 og tre meter djup, var ikkje grove med forsvarleg helling, seier Arbeidstilsynet som då meiner at grøfta med tilnærma loddrette sider kunne rase saman. Arbeidstilsynet stoppa arbeidet fordi det var brot på arbeidsmiljølova.

Kommunen sine folk grov grøfta slik dei gjorde for at trafikk kunne passere grøfta. Kommunen ordna raskt opp.

– Årsaka til at slike situasjonar oppstår er ønske om at publikum får minst mogleg ulempe. Når vi har moglegheit for omkøyring så skal vi stenge heile vegen ved gravearbeid. Då kan vi byggje grøftene innanfor våre eigne retningslinjer og rutinar, sa avdelingsleiar for kommunalteknikk og tekniske tenester i Ørsta kommune, Ulf Kristian Rognstad, i ein e-post då Møre-Nytt skriv om hendinga i mai. I eit brev til kommunen varslar Arbeidstilsynet ei bot på 100.00 kroner. Men først skal kommunen få kommentere saka.