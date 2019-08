– Vi må ta ein tenkjepause om sentrumsskulane

Nyheiter

– Vi må ta ein pust i bakken, og tenkje oss nøye om før vi går vidare med utbyggingane av skular i Ørsta sentrum. Det er naturleg å tenkje både på Legene og i Hovdebygda.

Det seier ordførarkandidat Odd Magne Vinjevoll (63) for Framstegspartiet.

Vinjevoll ser på skulesatsinga som noko av det viktigaste som skal skje i Ørsta kommune dei komande fire åra.

– Mykje er lagt gjennom vedtak vi allereie har gjort. Vi skal ha skular for 1.–10. klasse på Vartdal og Sæbø, og frå 1. til 7. klasse i Hovdebygda og i Dalane krins. Det ligg fast. Men vi må ta ein pustepause for sentrumsområdet, seier Vinjevoll.

Hovdebygda og Legene

Han viser til at Hovden skule er i ferd med å verte renovert, og meiner den skulen har utviklingspotensiale i tillegg.

– Hovdebygda er eit vekstområde, med mykje bustadbygging på gang, seier Vinjevoll.

Og han peikar på utviklinga av Legene som eit oppvekstsenter, med ny skule og nye bustadområde.

– Viss eg skal peike på ei sak eg er misnøgd med i løpet av dei siste åra, er det at vi ikkje har greidd å få fortgang i planane for dette området, seier ordførarkandidaten til Framstegspartiet.

Men no er planlegginga i gang, og Vinjevoll meiner kommunestyret må sjå skuleutviklinga for sentrumsområdet i ein stor heilskap.

– Det er mellom anna naturleg å tenkje seg at den vidare utbygginga av Øvre Mo og austover i samanheng med ein ny Dalane skule på Legene, seier Vinjevoll.

Samstundes har kommunestyret gjort eit prinsippvedtak om ein ny sentrumsskule for 5. til 7. klassesteg ved Velle skule. Då vil det kome 450 barneskuleelvar i dette området.

– Det kan vere for mykje, og difor er det Framstegspartiet ynskjer ein tenkjepause og ein pust i bakken. Vi må meir nøye sjå på kva som er framtida sine behov, samstundes som vi sjølvsagt styrkjer eksisterande Vikemarka og Velle skular, seier Vinjevoll.

Næringssjef

Han er no i ferd med å avslutte sin andre periode som kommunestyremedlem for Framstegspartiet. Dei siste fire åra har han vore leiar for levekårsutvalet. Den erfaringa, i tillegg til erfaringa han har som dagleg leiar for stiftinga Ørsta Næringskontor, gjer at han har stilt som ordførarkandidat for Framstegspartiet.

– Som næringssjef har eg ein jobb som gjer at eg stadig er i kontakt med kommune, fylkeskommune og statlege instansar. Eg får eit innblikk over kva som rører seg i næringslivet, og veit kvar behova er. Dei siste åra har vi sett ei veldig utvikling av reiselivsnæringa, samstundes som vi ser at vi ikkje kjem vidare utan samarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå. Difor vil eg leggje vekt på å utvikle dette samarbeidet, seier Vinjevoll.

Som leiar i levekårsutvalet har han i politikken særleg arbeidd med eldreomsorga, barnehagar og skular.

– Det er saker som engasjerer meg, og som eg brenn for. Det å betre levekåra for unge og eldre er avgjerande, seier Vinjevoll.

Når han ser tilbake på dei fire siste åra, er det fleire saker han set på plussida for seg sjølv og Framstegspartiet.

Gler seg over legesenteret

– Særleg gjeld det bygginga av legesenteret, som ein kombinert bygning for legetenester og leilegheiter. Det var ei sak som Framstegspartiet stod på for å få til. Sjølvsagt må også bygginga av Ørstahallen nemnast, seier Vinjevoll.

Men det er særleg ei sak Vinjevoll vil trekkje fram.

– Det er Rørstadsaka, fortel han.

Saka handla om ein bustad som var bandlagt grunna fonnfare og eit regulert fonnvern, og som gjorde eigedommen mest verdilaus.

– At vi fekk ei løysing på denne saka, var viktig. Det handlar om den vesle mann som kjempa mot eit stort apparat. Då skal vi som politikarar hjelpe til, insisterer Vinjevoll.

Han meiner saka minner om at politikarar har ei ombodsrolle, og det er ei rolle som aldri må gløymast.

Flyplassområdet

Ei viktig sak er vegføringa til flyplassen i Hovdebygda, og då særleg Torvmyrvegen med ei løysing mot Furene-området.

– Den saka er så viktig, både for næringsdrivande i området, dei som arbeider i området, for den nye ambulansestasjonen, for politiet, og ikkje minst flyplassen. Her må vi få til eit samspel med Volda kommune og aktørane i området, seier Vinjevoll.

Vinjevoll og Frp ynskjer vidare å få på plass strandpromenaden i Ørsta sentrum, og arbeide for at det skal verte enklare å få bygt på bygdene.

– Det siste handlar om to ting. Det er å få fram planar for bustadområde, og det andre er at kommunen må verte meir lempelege med å godt ymse utbyggingar. Det skal ikkje vere så rigid som det kan verke i dag, seier Vinjevoll.

Han lovar at Frp skal gjere sitt for å få redusert eigedomsskatten.

– Vi kjem til å foreslå at satsen i fyrste omgang skal ned frå to til ein promille, seier Vinjevoll.

Samarbeidet er nullstilt

Etter valet for fire år sidan overraska Framstegspartiet mange med å gå i kompaniskap med Arbeidarpartiet og Senterpartiet i ein fleirtalskonstellasjon. Partiet hoppa av den konstellasjonen dei var med i dei fire føregåande åra, saman med partia Høgre, KrF og Venstre.

– Eg meiner vi har fått mykje ut av samarbeidet med Senterpartiet og Arbeidarpartiet. Vi har fått gjennomslag for nokre saker, og det har vore harde kampar i andre. Men kommunalpolitikk er ikkje som nasjonal politikk. Det handlar også om kjemi politikarane i mellom, seier Vinjevoll.

Likevel poengterer Vinjevoll at dette samarbeidet no er nullstilt. Det er valresultatet og påfølgjande forhandlingar som vil avgjere fordelinga av posisjonar og det politiske grunnlaget.

– Vi seier at vi er opne for å samarbeide med alle, seier Vinjevoll.

Optimistar

Og når Frp stiller med eigen ordførarkandidat, er det med håp om å få ordføraren.

– Vi er optimistar med tanke på valresultatet. For to år sidan, til stortingsvalet, var Frp det største partiet i Ørsta, med ein fjerdedel av røystene. Meiningsmålingane for Møre og Romsdal syner at Frp er i framgang. Vi føler vi er i medvind i Ørsta, og trur på eit godt resultat. I ein fleirtalskonstellasjon, er det tradisjon for at det største partiet i denne konstellasjonen skal ha ordføraren. Det treng nødvendigvis ikkje vere slik, for det kan også gå på eigenskapar, seier Vinjevoll.

Han meiner han har desse eigenskapane.

– Eg vert veldig raskt engasjert, og når eg fyrst er engasjert, vil eg ha fortgang og ting gjennomført. Eg vert veldig oppgjeven når ting stoppar opp, seier Vinjevoll.