– Ikkje riv den gamle ferjekaia

Framstegspartiet sin fremste fylkespolitikar, Frank Sve, var torsdag på turne i Romsdal saman med partifelle og samferdsleminister Jon Georg Dale.

Sve hadde med seg bubilen og plasserte statsråden frå Volda i passasjersetet. Ei av dei klare meldingane som vart gitt til Jon Georg Dale gjaldt ferja over Voldsfjorden.

– Eg har stilt eit krav til han om at den gamle ferjakaia i Volda ikkje må rivast, seier Frank Sve til Møre-Nytt.

Statens Vegvesen byggjer nye ferjekaier både i Volda og på Folkestad, for å leggje til rette for elektriske ferjer. I følge Sve er planen å rive den gamle ferjekaia i Volda. Det betyr at det ikkje kan ligge ferje her over natta.

– Dette vil vere ei klar svekking av beredskapen. Eg har sagt til Jon Georg Dale at han må stoppe rivinga av den gamle kaia. Dette er eit riksvegsamband og dette er hans ansvar, seier Sve.