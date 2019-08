Avis to gongar i veka

Nyheiter

Som vanleg har Møre-Nytt kome ut to gongar i veka i sommarferien.

No er ferien over, og Møre-Nytt held fram med denne utgjevarfrekvensen. Det betyr at neste avis kjem fredag.

– Stadig fleire les oss på nett, og vi ønskjer å styrke tilbodet på nettet, gjennom morenytt.no. Men papiaravisa er like viktig som før, sjølv om ho kjem ut to gongar i veka. Vi har som mål å gi ut fyldigare aviser, med minst like mykje stoff som tidlegare, seier dagleg leiar og redaktør Svein Aam i Møre-Nytt.

Det vil verte nokre endringar i innhaldet, men det kjem lesarane først til å merke i avisa som kjem ut fredag.