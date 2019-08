Nytt kraftverk for 65 millionar kroner

Nyheiter

Tussa skal byggje nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Kraftverket er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2020/2021, og skal kunne forsyne om lag 800 husstandar med straum.

Det skriv selskapet på sine heimesider.

- Vi er glade for å starte bygginga av Osdalen kraftverk. Prosjektet føyer seg inn i rekkja av fleire investeringar Tussa gjer med nybygg og rehabilitering av vasskraftverk. Tussa har i dag 22 vasskraftverk i drift på søre Sunnmøre. Fire av kraftverka ligg i Volda kommune, seier kraftverksjef Terje Myklebust i Tussa.

Byggekostnaden på prosjektet er 65 millionar kroner. Kraftverket er planlagt med ein installert effekt på 4,1 MW, og normal årsproduksjon er berekna til om lag 16 GWh. For å føre krafta ut på nettet skal Tussa leggje ein vel 6,5 kilometer lang straumkabel frå Kalvatn og til Osdalen. Den byggtekniske prosjekteringa skal utførast av Ose Ingeniørkontor.

- Volda Maskin AS grev kabelgrøft mellom Kalvatn, Osdalen og Grøndalen. Opshaug Sandtak AS gjer gravearbeidet med røyrgrøft, kraftstasjon og inntak. Det er Brødrene Dahl AS som leverer røyrgate, og Andritz AS er leverandør av turbin, generator og anna elektromekanisk utstyr, opplyser Tussa.

I 2014 fekk Tussa konsesjon på kraftverket i Osdalen.

- Kraftverket skal utnytte ei fallhøgd på 177 meter. Inntaket blir bygd i elva nedstraums Osdalssætrevatnet. Frå inntaket blir det lagt ei knapt to kilometer lang nedgraven røyrgate til kraftstasjonen, som blir bygd like framom Osdalsgardane.

Komande tysdag inviterer Tussa til ope møte om kraftverksutbygginga på Kalvatn skule.

- Målet med møtet er å gi lokalbefolkninga og eigarar av fritidsbustader i området informasjon om prosjektet, og setje fokus på ei sikker prosjektgjennomføring for dei som bur og ferdast i nærleiken.