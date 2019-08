Har nest høgaste folketalsveksten i fylket

Nyheiter

Det viser tala frå Statistisk sentralbyrå som vart publiserte tysdag.

Ørsta har siste kvartal, frå utgangen av mars til utgangen av juni, hatt ein vekst på 55 innbyggjarar. Veksten kjem både grunna eit stort fødselsoverskot, på 21 fleire fødde enn døde, og stor tilflytting. Det var 34 fleire som flytta til Ørsta i andre kvartal, enn som flytta ut.

I løpet av fyrste halvår i 2019 auka folketalet i Ørsta med 72 personar.

I Volda har folketalsutviklinga i fyrste halvår vore negativ. Frå 1. januar til 1. juli vart folketalet redusert med 43 personar til 9.163 innbyggjarar.

Særleg har det vore ein reduksjon i andre kvartal, med heile 77 personar.

Tala for andre kvartal syner eit lite fødselsoverskot på fem personar, og ei netto utflytting på 85 personar.

For Volda er det spesielt med sørleg store flyttetal i tilknytinga til avslutninga av semesteret på høgskulen, og det er truleg at Volda vil sjå auka tilflytting no i tredje kvartal, i samband med semesterstart på høgskulen.

Frå 1. januar vert Volda tilført innbyggjarane i Hornindal og Bjørke/Viddal.

I Hornindal var det per 1. juli 1.161 innbyggjarar. Innbyggjartala for krinsane er ikkje brotne ned, men Bjørke/Viddal har ca. 100 innbyggjarar. Det vil seie at folketalet i Volda ved årsskiftet vil auke til 10.424 basert på desse tala. Ørsta sitt folketal vil vere på 10.829, basert på dei same tala.

Tala frå SSB syner elles at det i fyrste halvår var nedgang i folketalet i Sande og Vanylven kommunar, vekst på 28 i Herøy, inga endring i Ulstein, og ein liten vekst i Hareid.

Tala frå SSB syner vidare at det berre er Ålesund kommune i Møre og Romsdal som har hatt større folketalsvekst enn Ørsta i fyrste halvår.

Folketalet i Møre og Romsdal var per 1. juli på 265.594 personar. Det er ein vekst på 202 personar i fyrste halvår.