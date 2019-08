Digitale abonnentar trekker opp for Polaris Media

Nyheiter

Resultatet for kvartalet er noko lågare enn i same periode i fjor, då det låg på 68,3 millionar kroner.

Talet på digitale abonnentar auka med 42 prosent til 83.065 i andre kvartal, og samla låg talet på abonnentar på 213.516 abonnentar, ein vekst på 7 prosent.

– Det er spesielt gledeleg at abonnementskampanjen i sommar har gitt veldig positiv effekt på talet på abonnentar. Veksten er betydeleg større enn sommarkampanjen i fjor, og mykje tyder på at både lesarane og mediehusa har fått ei auka «digital modenheit». Det er lagt ein god plan for å konvertere flest mogleg av kampanjeabonnentane til fullt betalande abonnentar, seier konsernsjef Per Axel Koch i ein kommentar til tala.

I andre kvartal i år vart Polaris hovudaksjonær i Stampen Media, det leiande mediehuset på Sveriges vestkyst. For perioden mai-juni har mediehuset hatt ein resultatbetring frå minus 20 millionar kroner til minus 7 millionar kroner, noko som blir forklarte med kostnadsinnsparingar knytt til omorganisering og effektivisering av distribusjon.