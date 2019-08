Beate klar for Stjernekamp

Nyheiter

Stjernekamp har vore NRK sitt flaggskip på laurdagar kvar haust sidan 2012 og går inn i sin åttande sesong, skriv NRK i ei pressemelding.

– Deltakarane i år er frå 18 til 66 år og kjem fra ti ulike fylke fra lengst sør til nord i landet. Også musikalsk er det ein mangfaldig gjeng, med bakgrunn frå pop, rock, R&B, folkemusikk, jazz og musikal. No skal dei utfordre seg sjølve og kvarandre ved å konkurrere i ulike sjangrar kvar laurdag, skriv NRK.

Mellom deltakarane er Beate Slettevoll Lech, også kjent under artistnamnet Beady Belle.

Slik vert ho presentert av NRK:

45 år, fra Volda

Sjanger: Soul/R&B/jazz

"Beate er en vokalist, bandleiar og låtskrivar som har hausta jubel både i inn- og utland under artistnavnet Beady Belle. Ho har utgitt åtte kritikarroste album og turnert i 167 byar i over 28 land sidan tidleg 2000-tall. Etter fjorårets album «Dedication» vart hun utnemd til «Norges svar på Beyonce» av Dagbladets anmeldar. Som liveartist er ho kjent for nerve og temperatur, med rom for improvisasjon og leik på scena. Beate starta karrieren som vokalist i bandet Folk & Røvere i 1996 medan ho studerte ved Norges Musikkhøgskole. Ho har også utgitt eit salmealbum og eit julealbum og vort gjestevokalist på ei lang rekke utgjevingar."