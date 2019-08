Nyheiter

Torsdag var ni lærarar frå Ørsta ungdomsskule på kajakk-kurs med instruktørane Christer Lundberg Nes og Dag S. Roland frå Friluftsrådet på Sunnmøre.

– Dei låner oss kajakkar og utstyr gratis, og meininga er at vi skal bli sertifiserte, slik at vi kan verte instruktørar sjølve. For grupper på seks til åtte elevar, seier Myrold, som torsdag var på sin første kajakktur nokosinne.

Sertifisering

– Og det var kjempeflott. Vi starta kurset ved Osesanden i kjempeflott ver, og fekk litt instruksjon på land før vi padla roleg langsmed land. Ein kjem jo veldig nær elementa i kajakk – sit heilt nede i vasskanten og høyrer på skvulpinga, kjenner på luktene, og er ein heldig, sym både fisk og oter forbi, seier Myrold.

Kurset dei ni lærarane tek, er første del av kursstigen til friluftsrådet, og gjev grunnleggande innføring i turbadling, sikkerheit og bruk av havkajakk.

Målet er at deltakarane kan padle trygt i ei gruppe i skjerma farvatn.

Sikkerheit

– Og på sikt kan kajakkpadling bli ein del av tilbodet på Ørsta ungdomsskule. Vi må bli sertifiserte først, sjølvsagt, seier Myrold, som tenkjer seg Hovdevatnet som ein fin stad å ta med seg elevane for å padle kajakk.

– Sikkerheita er sjølvsagt det aller viktigaste. Elevane vert ikledde våtdrakter og redningsvestar, og vi skal ikkje ha mange ute i kajakk samtidig. Toppen seks til åtte elevar i slengen. Og slike turar kan kombinerast med naturfag og ekskursjonar inne på land, seier Myrold.

Stillesitting

Han viser til at ungdom i dag sit mykje i ro og spelar data. Difor er han glad for at Ørsta stadig får betre aktivitetstilbod for dei unge.

– Vi har ny idrettshall med klatrevegg, og vi har fått nytt og heilt moderne turnutstyr, samtidig med at interessa for turn er på veg opp. Kajakkpadling på Ørsta ungdomsskule kan bli eit fint supplement til tilbodet, seier Myrold.