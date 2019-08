Sp-Trygve til Ørsta for å snakke om antisentralisering

Nyheiter

Ordførar Stein Aam (Sp) og leiar i Ørsta Senterparti, Ola Perry Saure, ventar mykje folk i kveld, tysdag, når Sp sin leiar, antisentraliserings-kongen, Trygve Slagsvold Vedum, kjem til Aasen-tunet.

Det bles ein Senterparti-vind over landet og partiet vert tippa som ein av vinnarane av valet. Verken Stein Aam eller Ola Perry Saure vil innkassere nokon «siger» på førehand, men det vert ikkje feil å seie at dei er rimeleg optimistiske overfor kommunevalet om få veker. Dei opplever at mange er lei sentraliseringa.

– Det handlar om den tause sentraliseringa som vert styrt av departementa der byane skal saliggjerast, seier Stein Aam.

– Ja, og litt etter litt skjer denne sentraliseringa der ein riv av greinene til viktige samfunnsinstitusjonar, mellom anna sjukehusa, slik at folk mister nærleiken til desse. Gong på gong er det lagt fram dokumentasjon på at kvaliteten på små sjukehus er like god som i andre sjukehus, ja, Volda er faktisk best i klassa. Fjernar ein viktige funksjonar frå sjukehusa vert det vanskelegare å rekruttere folk til dei, seier Ola Perry Saure.

Han meiner regjeringa, ved å sentralisere, skaper frykt blant folk, og at dei vert redde for at ting kan forsvinne.

– Samtidig ser vi også at det går an å kjempe mot sentraliseringa, og at det kan nytte dersom ein står på samla. Eit døme er låneklassa i Ørsta som departementet hadde bestemt seg for å avvikle, men ei sak vi klarte å snu. Og i dag er lånekassa ei gladsak med 25 viktige arbeidsplassar, ein institusjon som er gull verd for heile regionen, seier ordførar Aam.

Ola Perry Saure og Stein Aam meiner også at Trygve Slagsvold Vedum sin personlegdom er medverkande årsak til Seter partiet sin medvind.

– Trygve skaper engasjement og vi har voner om at han kveikar opp forsamlinga i Aasen-tunet til debatt.

Aam og Saure er spente på kommunevalet der Aam er Ørsta Senterparti sin ordførarkandidat medan Saure no stiller på liste i regi av Volda Senterparti etter at Bjørke vert slått saman med nye Volda. Saure har ei oppmoding:

– Viss folk framleis vil ha Stein Aam som ordførar, må folk bruke Sp-lista. Og det trur eg mange kjem til å gjere.