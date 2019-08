Tøffe damer til topps på nasjonalfjellet

Nyheiter

Seier Lillian Sætre (43) som for ein månad sidan, på sjølvaste bursdagen, klatra til topps på Norges nasjonalfjell, Stetinden, i Tysfjord i Nordland. Saman med klatreveninne Hilde Maria Nicolaisen, busett i Ulsteinvik, nådde dei eit spetakulært klatremål, etter at ideen om å nå toppen på dette 1392 meter høge fjellet for alvor vart lansert.